Gavrilović iz udruženja "Efektiva" za Insajder: Ako uspemo da se izborimo sa velikim trgovinskim lancima, mali neće moći da zadrže svoju cenovnu politiku

Udruženje za zaštitu potrošača "Efektiva" pozvalo je građane Srbije na novi, ovoga puta petodnevni bojkota, od 10. do 14. februara. Predsednik ovog Udruženja Dejan Gavrilović u razgovoru za Insajder ističe da od ovog drugog bojkota očekuje "da građani budu solidarni", kao i da veruje da su "svi svesni problema visokih cena i da nema potrebe nekog ubeđivati nešto previše".

Sagovornik Insajdera ističe i da bi došlo do smanjenja cena u samouslugama moraju da se menjaju navike potrošača 'da odustanu od onih vikend kupovina na jedno mesto, kupe sve za nedelju dana, da traže alternative' jer bi nam kako kaže to 'svima išlo u prilog'. Na pitanje Insajdera zašto je na spisku opet, samo pet trgovinskih lanaca, predsednik Udruženja potrošača 'Efektiva' odgovra da je to zbog njihove dominacije na tržištu. 'Nema logike bojkotovati malog, a