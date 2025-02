Ceo Aleksinac danas ostaje bez struje: Planirana isključenja tokom skoro čitavog dana

Aleksinac će u četvrtak ujutru ostati bez struje zbog radova na mreži.

Iako je prvobitno planirano da prošlog jutra cela opština na sat vremena bude bez struje, do isključenja nije došlo, ali prema novim informacijama iz aleksinačkog pogona Elektrodistribucije u četvrtak 6. februara doći će do isključenja struje i to u periodu od 5.30 do 7 časova. Nakon ovog isključenja i tokom dana u pojedinim delovima grada neće biti struje. Prema planu od 8 do 11 sati bez struje će biti Mikro naselje, od Bokserskog kluba u ulici Drakčeta