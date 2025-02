Prisvojio tuđi "Mercedes" vredan 17,5 miliona dinara i vozio ga po gradu: Podnet optužni predlog protiv muškarca (27) u Beogradu, zaustavili ga saobraćajci

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu danas je podnelo optužni predlog protiv okrivljenog A.S. (27) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Utaja.

On je to uradio taj način što je u periodu od 08.01.2025. godine do 14.01.2025. godine, u Beogradu, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvojio tuđu pokretnu stvar koja mu je poverena, a vrednost utajenih stvari prelazi iznos od 1.500.000,00 dinara, putem oglasa stupio u kontakt sa oštećenim I.Đ., vlasnikom i direktorom privrednog društva u čijem vlasništvu se nalazi putničko motorno vozilo marke „Mercedes Benz AMG”, godine proizvodnje 2021.,