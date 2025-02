Fenerbahče razbio Real, neverovatna partija Nana za trijumf Panatinaikosa

Košarkaška ludnica u Evroligi se nastavlja i sve mečeve 26. kola Evrolige mogli ste da pratite na portalu Nova.rs.

SOCCERBET – jedino mesto gde ti biraš – i teren i najbolji bonus dobrodošlice. Ostalo je još samo devet kola do kraja ligaškog dela elitnog takmičenja i svakako će biti drame do kraja sezone. Košarkaši Fenerbahčea pobedili su na svom terenu u Istanbulu Real Madrid 78:67 (16:16, 24:12, 18:19, 20:20). Fenerbahče su do pobede predvodili Najdžel Hejs-Dejvis sa 20 i Erik Mekkolum sa 19 poena. Nešto kasnije su košarkaši Milana pobedili su na gostujućem terenu u Kaunasu