Nezaustavljivi Jokić, dobra noć Jovića (video)

Kolo fantastične "statistike" u NBA

Košarkaši Denvera pobedili su u noći između srede i četvrtka Nju Orelans 144:119 i ostvarili četvrtu uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA). Michael Porter Jr. and Nikola Jokić become the first duo in @nuggets franchise history to each record a 35+ PT double-double in a game! https://t.co/LCd4DK8lU0 pic.twitter.com/vmIA5aoN7Z Nagetse su predvodili Majkl Porter rekordom karijere od 39 poena, uz 12 skokova, četiri asistencije i tri