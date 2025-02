Zamka za "škaljarace": Posle otmice Kapetana, "kavčani" masakrirali bar 15 ljudi: Zvicer dao svakom po 35.000 evra za likvidaciju Ljepoje

Makar 15 osoba iz škaljarskog klana ubijeno je nakon što su upali u zamku plasiranu preko kriptovanog telefona Mila Radulovića zvanog Kapetan, koga su oteli kavčani na čelu sa Beograđanima Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem.

U komunikaciji sa odbeglim policajcem Ljubom Milovićem, to konstatuje osoba koja je na Skaju pisala pod nadimkom "Montaña Malvada". On, međutim, tvrdi da je Radulović to činio svojevoljno, ali se iz drugih četova sa te sada dekriptovane aplikacije vidi da je Kapetan bio zarobljen, primoran da sa svog telefona navlači saradnike iz klana, pa da je na kraju mučen i brutalno ubijen. U nekoliko dopisivanja koja su prethodila ovom od 16. decembra 2020. godine, nekadašnji