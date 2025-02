Da li je Pančevački most bezbedan: Na najavu blokade stiglo hitno saopštenje Puteva Srbije

Posle Novog Sada u kojem su organizovane blokade sva tri mosta, studenti nekoliko fakulteta u Beogradu sutra planiraju, bar na 15 minuta i blokadu Pupinovog mosta.

Zanimljivo, Putevi Srbije nisu reagovali ni na jednu od najava blokada mostova, ali su, reagujući na spekulacije o mogućem izlasku demonstranata na Pančevački most, objavili uznemirujuće saopštenje. Njime su zapravo potvrdili da je taj, izuzetno frekventan most, u ozbiljno lošem stanju. Mostovi preko Save na blokade su navikli. Novina je bila blokada Pančevačkog mosta na dan generalnog štrajka. Tolika, da je dovela do hitnog saopštenja Puteva Srbije. „JP Putevi