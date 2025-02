Grenel odgovorio Kurtiju: Odnosi Kosova i SAD nikad lošiji

Izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel ponovo je reagovao na platformi „X“ nakon izjave kosovskog premijera Aljbina Kurtija da su odnosi SAD i Kosova „jači nego ikad“.

Grenel je podelio snimak premijera Kurtija i napisao da odnosi između Kosova i SAD nikada nisu bili lošiji, prenosi Kosovo online. Delusional. Relations have never been lower. Albin Kurti has been condemned by the first Trump Administration, the Biden Administration, NATO, the EU, the U.S. Embassy, Anthony Blinken, etc. https://t.co/jiqMrrk18d — Richard Grenell (@RichardGrenell) February 7, 2025 „Zabluda. Odnosi nikada nisu bili lošiji. Ajlbina Kurtija osudila je