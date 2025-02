Studenti kragujevačkih fakulteta pozivaju na protest 15. februara: "Sretnimo se na Sretenje" (VIDEO)

Studenti kragujevačkih fakulteta pozivaju na 15-časovnu blokadu u tom gradu 15. februara pod nazivom "Sretnimo se na Sretenje". "Naš grad je bio kolevka prvog ustava i mesto gde je pisana budućnost ove zemlje. Neka ponovo bude mesto gde se ispisuje pravda. Vidimo se!", navodi se na nalogu “Blokada FILUM Kragujevac” na mreži X. O detaljima protesta, kao i pobuni kragujevačkih studenata za Insajder je govorio student Fililoško-umetničkog fakulteta u Kragujevcu Veljko Kovačević.

“Za 15. februar je u Kragujevcu planirana blokada najuticajnije saobraćajnice u Kragujevcu, a to je Lepenički bulevar, celom dužinom Lepeničkog bulevara do Zastavinog solitera. To mesto korespondira sa pozicijom stare Skupštine, koja je preko puta, gde je donesen Sretenjski ustav pre 190 godina. Tu ima i simbolike, da se baš na taj dan, to dogodi, baš tu. Blokada će trajati od devet časova ujutro do sedam minuta posle ponoći. Završiće se minutom ćutanja i nakon