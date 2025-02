Lalatović: Kada je ranjiv, Partizan je najopasniji

Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović rekao je danas da njegova ekipa mora da bude oprezna u predstojećoj prvenstvenoj utakmici protiv Partizana, za koga je ocenio da je najopasniji kada je ranjiv. – Kada igrate protiv Partizana svi znate da je to veoma teška utakmica.

Kada je ranjiv, onda je Partizan najopasniji. To je veliki klub, sa bogatom tradicijom, koji ima sjajan tim. Analizirali smo utakmicu protiv Spartaka i Partizan me je iznenadio, jer je odigrao veoma dobro. Pri rezultatu 0:0 su propustili tri stopostotne šanse, posle su primili ta dva gola, ali posle nastavili da stvaraju prilike, sigurno su imali pet, šest koje je bilo teže promašiti nego dati. To pokazuje da moramo da budemo oprezni – rekao je Lalatović, preneo je