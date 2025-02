Nikola Jović i Majami ispod proseka: Bruklin kaznio katastrofalnu zadnju četvrtinu rivala

Košarkaši Majamija glatko su izgubili meč sa Bruklinom, u noći između petka i subote po srednjeevropskom vremenu, a Nikola Jović se preskromnom partijom samo utopio u kolektivno sivilo na gostovanju za nedugo sećanje - 102:86.

Posle dve odlične role u poslednja dva kola, kada je Čikagu i Filadelfiji ukupno dao 43 poena, reprezentativac Srbije je potonuo, završivši minulu utakmicu sa svega osam poena. I to datih za 16 minuta u prvom poluvremenu. Šta tek reći za igru Hitsa u zadnjoj četvrtini?! Na veliki odmor su otišli u rezultatskoj ravni, posle dobro odrađene treće deonice imali šest poena viška, a onda su se rasuli na komade. Zaboravivši kako se daju koševi. Time to go back to Miami.