Hamas predao tri izraelska taoca Crvenom krstu

GAZA - Palestinska militantna grupa Hamas predala je tri izraelska taoca Crvenom krstu u gradu Deir al Balar, u centralnom Pojasu Gaze, prenosi Rojters.

Militantna grupa oslobodila je Ohada Bena Amija i Elija Šarabija, iz kibuca Beri, i Or Levija, sa muzičkog festivala Nova, koji je Hamas napao 7. oktobra 2023. godine. Očekuje se da će Izrael u toku dana osloboditi 183 palestinska zatvorenika, među kojima 18 koji služe doživotne kazne, 54 koji služe duge kazne i 111 pritvorenih u Pojasu Gaze od početka rata. To je poslednja razmena u okviru prve faze primirja koje je počelo 19. januara, a do sada je vraćeno 13