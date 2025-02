Bogdanovića nije iznenadio trejd: "Nije bilo boljeg mesta na koje sam mogao da dođem"

Bogdan Bogdanović, novi košarkaš Los Anđeles Klipersa, po prvi put je govorio na konferenciji za medije novog tima.

Atlanta Hoksi poslali su Bogdana Bogdanovića i čak tri pika druge runde u Los Anđeles Kliperse za Terensa Mena i Bounsa Hajlanda, a sjajni šuter je znao da će do toga doći za razliku od nekih njegovih kolega koji su ostavljeni u potpunom mraku do samog čina. "Kod kuće, razgovarao sam sa porodicom. Znao sam da će doći do trejda. Nekoliko klubova je bilo u opticaju. Drago mi je da sam na kraju završio u Klipersima", rekao je na startu Bogdanović koji će u Kaliforniji