"Treba pojačati mere bezbednosti predsednika": Vučević o incidentu na automobilu u kom je bio Vučić: "Očekujem zvaničnu istragu"

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da očekuje da zvanična istraga utvrdi šta se juče desilo sa vozilom u kome se nalazio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je sreća u nesreći što nije bilo povređenih i da niko nije stradao.

"Sreća je da u tom trenutku nije išlo nijedno vozilo iz suprotnog pravca. Bila je zaista fantastična reakcija pripadnika Kobri koji je vozio i reagovao na profesionalan, odgovoran način. Da ne pretpostavljamo i ne nagađamo, kada se ovako nešto desi mora da se utvrdi kako je do toga došlo, posebno kada se desi predsedniku države", rekao je on rekao je Vučević novinarima na Sajmu zavičaja u Novom Sadu. Kako je istakao, nije pitanje da li je to Aleksandar, Miloš,