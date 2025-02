Dalas bolje prošao u trejdu?! Nba legenda jedina ima ovakvo mišljenje!

I on se oglasio! Trejda Luke Dončića iz Dalas Maveriksa u Los Anđeles Lejkerse čitavu košarkašku javnost ostavio je u šoku.

Naročito nakon informacije da Luka Dončić nije imao pojma da će se trejd uopšte desiti. To je izazvalo salvu reakcija, čak i pretnje srmću GM-u Dalasa, Niku Harisonu, ali oni nešto manje radikalni imaju daleko smisleniji zahtev , a to je da Niko dobije otkaz nakon istorijske gluposti. Ipak, jedan čovek smatra da je bolje u tom trejdu prošao Dalas, a u pitanju je Šekil O’Nil koji veruje da su Mevsi dobili više razmenom igrača, a to je sve potvrdio u svom podkastu.