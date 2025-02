Matine termin i mega košarka, Srbin rešio meč ludim pogotkom uz zvuk sirene: Split se vratio iz mrtvih pa prosuo pobedu u ludom meču! (video)

Sve smo videli u Beogradu! Košarkaši Mege su u pravom rolerkosteru od utakmice savladali ekipu Splita i tako uspeli da upišu drugu vezanu pobedu i dodatno se uključe u borbu za doigravanje.

Konačan rezultat meča iznosio je 84:82 nakon dva velika preokreta. THE END: @KKMegaBasket get a win in a thriller in Ranko Žeravica Sports Hall vs. @kksplit_ after an UNBELIEVABLE buzzer-beater by Kosta Kondić! #ABALiga pic.twitter.com/t4IgNDWaiT — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) February 9, 2025 Počeli su domaći utakmicu odlično, ubacili su čak 32 poena u prvoj deonici i imali čak 18 poena prednosti, a dvocifrenu razliku su održavali do poluvremena.