Džejms fotografisan u trenerci drugog kluba: Rivs vrhunskom partijom pokazao da Dončić nije jedini belac koji zna košarku u Lejkersima! (video)

Moćna partija Amerikanca! Los Anđeles Lejkersi su pobedili Indijana Pejserse u prilično neizvesnom meču na svom parketu rezultatom 124:117, a sve je rešeno tek u poslednjoj deonici i pored surove prve deonice domaćina koju su dobili preko 20 razlike.

AUSTIN REAVES: NEXT MAN UP 😤 🏀 45 PTS (career-high) 🏀 7 REB 🏀 7 AST 🏀 3 STL 🏀 4 3PM Stepped up with the stars out of the lineup to guide the Lakers to their 5th straight win. pic.twitter.com/rK89oluMne — NBA (@NBA) February 9, 2025 Najbolji pojedinac na meču bio je neverovatni Ostin Rivs, 45 poena i po sedam skokova i asistencija, pa je tako poželeo dobrodošlicu uz veliku pobedu Luki Dončiću u Grad anđela. Na parketu nije bilo ni Luke ni Lebrona, koji su u