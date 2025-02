Jokić sjajan protiv micićevog novog kluba: Srbin ponovo punio sve kolone! (video)

Nova sjajna partija! Denver Nagetsi su na gostovanju u Arizoni praktično rutinski bili bolji od konferencijskog rivala Finiks Sansa, a rezultat meča iznosio je 105:122 za tim iz Kolorada.

Srpski košarkaš Nikola Jokič ponovo je bio najzapaženiji pojedinac meča, iako mu je falila asistencija za tripl-dabl. Jokić and Murray put in WORK to secure Denver’s 6th straight win 💪 Jokić: 26 PTS | 11 REB | 9 AST Murray: 30 PTS | 5 AST | 2 STL | 6 3PM pic.twitter.com/6AzD0O0dLb — NBA (@NBA) February 9, 2025 Centar iz Sombora je ponovo punio sve kolone, pa je tako utakmicu završio sa 26 poena, 11 skokova i devet asitencija, za tek nešto manje od pola sata na