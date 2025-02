Tiranija predsedničke čizme

Zakon o stranim neprijateljima omogućio bi Trampu da brzometno deportuje migrante za koje se utvrdi da učestvuju u „invaziji ili grabljivom upadu“. To bi bila revolucionarna upotreba zakona koji je dosad korišćen samo u ratovima

Ako bismo tragali za fotografijom koja sumira početak nove ere Donalda Trampa, mogli bismo da je snimimo i u Vankuveru. To ne znači da je Kanada postala 51. američka država, podvukli bi mnogi gnevni Kanađani, već upravo obrnuto. Vlasnike nekih tamošnjih prodavnica pića toliko je razbesnelo poigravanje nove američke administracije sa kanadskim suverenitetom da su protestno povukli američke proizvode i pre no što je trgovinski rat zvanično počeo. Tamo gde su se do