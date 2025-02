Studenti koji su trčali maraton stigli ispred Hrama Svetog Save; blokada naplatne rampe u Nišu produžena do ponoći

Studenti iz Kragujevca, koji su trčali štafetni maraton, stigli su do Hrama Svetog Save. Do ponoći je produžena blokada naplatne rampe Sever u Nišu. Sedmočasovna blokada beogradskih studenata Gazele kod Sava centra pod sloganom "Gazimo Gazelu, jer vi gazite pravdu" je završena. Bile su, takođe, blokirane i tri raskrsnice na prilaznim putevima za Novi Sad, od 11 do 14 časova. Navršilo se i 100 dana od tragedije u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice poginulo 15 ljudi.

Izveštaj Svetlane Vukmirović Skupovi podrške u Skandinaviji Skupovi u Skandinaviji, sa kojih je studentima i građanima Srbije poslata podrška, održani su danas u Geteborgu, u Švedskoj, i u Narviku, u Norveškoj. Ranije su, na inicijativu građana Srbije koji žive i rade u Skandinaviji, održani skupovi podrške u Oslu, Trondhajmu i Bergenu, u Norveškoj, Malmeu i Stokholmu u Švedskoj, kao i u Kopenhagenu, u Danskoj. Produžena blokada naplatne rampe Sever u Nišu Prvi