Tramp najavljuje čišćenje: Imam mandat američkog naroda da eliminišem rasipanje novca vladinih agencija

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da ima mandat od američkog naroda da eliminiše rasipnu potrošnju vladinih agencija, kao i da je ovlastio milijardera Ilona Maska da prepravi saveznu vladu preko Odeljenja za vladinu efikasnost.

Donald Tramp je za Foks njuz rekao da je zbog toga učestvovao na izborima. - Vidite, borio sam se za ovo, a ljudi žele da to pronađem. I imao sam veliku pomoć Ilona Maska, koji je bio sjajan - rekao je Tramp. Upitan da li veruje Masku, Tramp je rekao da milijarder ne "dobjia ništa" tokom svog vremena provedenog u američkoj vladi. - Da li verujem Ilonu? Oh, on ništa ne dobija. U stvari, pitam se kako može da posveti vreme tome. On je tako posvećen - rekao je Tramp.