Zelenski: Putinova pobeda u Ukrajini bila bi gubitak za Zapadni svet

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi pobeda Rusije u ratu u Ukrajini bila gubitak za zapadni svet - i Evropu i Sjedinjene Američke Države .

U prvom televizijskom intervjuu za britansku mrežu od povratka Donalda Trampa u Belu kuću, Zelenski je rekao da predsednik Rusije Vladimir Putin "nikada neće stati". - Rešavanje rata bez bezbednosnih garancija jednostavno dovelo do toga da se Putin vrati da uzme ono što je ostalo od Ukrajine - istakao je Zelenski za ITV News. On je takođe rekao da ne može biti odluke o budućnosti zemlje bez saglasnosti same Ukrajine, napominjući da "ne želi ni da razmišlja o