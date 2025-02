Predsednik Rumunije Klaus Johanis podneo ostavku

Predsednik Rumunije Klaus Johanis, koji je danas podneo ostavku, izjavio je da će funkciju napustiti 12. februara, kao i da bi procedura suspenzije te odluke bila "beskorisan, neosnovan i bolan korak", jer bi ionako napustio funkciju za par meseci.

On je to rekao na konferenciji za novinare, a povodom planova rumunske opozicije koja je nameravala da u parlamentu pokrene proces opoziva Johanisa, prenosi Ađerpres. "To je beskorisni demarš jer ću za nekoliko meseci ionako napustiti funkciju nakon izbora novog predsednika. To je neosnovan demarš, jer ja nikada nisam prekršio Ustav. I to je štetan demarš, jer svi gube, niko ne dobija. Za nekoliko dana će rumunski parlament glasati o mojoj suspenziji i Rumunija