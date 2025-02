uživo RAT U UKRAJINI Rusi noćas uništili 15 dronova; Zelenski: Putinova pobeda u Ukrajini bila bi gubitak za zapadni svet

Rat u Ukrajini traje 1.083 dana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi Ukrajina izgubila svoju vojsku ukoliko bi ratno stanje bilo suspendovano zbog održavanja izbora, a Rusi bi onda to iskoristili. U intervjuu za britansku TV stanicu ITV News, on je kazao da svi žele da se rat završi i da budu održani izbori, kao i da ih se on ne plaši. Zelenski je rekao da bi pobeda Rusije u ratu u Ukrajini bila gubitak za zapadni svet - i Evropu i SAD i