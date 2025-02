Maskiran opljačkao benzinsku pumpu – uzeo oko 272.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su N.

S. (1985) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. Sumnja se da je on 4. februara ove godine, u noćnim časovima, maskiran ušao u jednu benzinsku pumpu u Zrenjaninu i, uz pretnju, od dvadesetogodišnjeg radnika uzeo oko 272.000 dinara pazara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je