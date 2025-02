Sunčano, ali ledeno – ujutro duboki minus

Nastavlja se sunčano, ali hladno vreme. Jutarnja temperatura spustiće se i do minus 10 stepeni, a najviša dnevna biće do devet stepeni.

U Srbiji se ujutro očekuje slab i umeren mraz, lokalno i jak, kao i pretežno sunčano vreme, ponegde uz umerenu oblačnost tokom dana. Duvaće slab i promenljiv vetar, u košavskom području umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus 10 do minus tri stepena, a najviša od četiri do devet stepeni. U Beogradu bez košave, uz jutarnji mraz, a na rubu grada temperatura će biti minus sedam stepeni. Dan u prestonici biće sunčan, uz najvišu temperaturu do