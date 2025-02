Dodik: Istražićemo koga je i na koji način finansirao USAID

Lider SNSD i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da raspolaže informacijom da je 40.000 osoba primalo novac od USAID-a i ponovio da će nadležne institucije Srpski ispitati koga je i na koji način finansirala ta agencija.

- Mi smo dali nalog policiji da se to istraži. Treba dati podršku predsedniku SAD Donaldu Trampu koji je rekao da je to kriminalna organizacija - naveo je Dodik. On je novinarima u Banjaluci rekao da je USAID imao i ulaganja u humanitarne organizacije, ali da su mnogo veća sredstva otišla u nepoznate tokove i finansiranje NVO i Kristijana Šmita. - To je jedan ozbiljan lopovluk i kriminal. Znamo mi koji su novinari plaćeni i mediji kad su i koliko dobili novca i