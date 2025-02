Tramp pomilovao Roda Blagojevića: Otkrio i da li ga planira za mesto ambasadora u Srbiji (video)

Američki predsednik Donald Tramp pomilovao je Roda Blagojevića, bivšeg guvernera Ilinoisa srpskog porekla, koji je bio u zatvoru zbog optužbi za korupciju.

Šef Bele kuće pomilovanje je potpisao u Ovalnoj sobi. Tramp je Blagojevića opisao kao "veoma finu osobu" i poručio da je vreme da nekadašnjem funkcioneru Demokratske partije "dopusti da živi normalan život". "To je na neki način bila užasna nepravda. Oni su ga jednostavno jurili. To su loši ljudi, ta druga strana", naveo je. On je tom prilikom odgovorio i na pitanje da li ga ima u vidu za ambasadora u Srbiji. "Ne, ali bih. Sada je čistiji od bilo koga u ovoj sobi",