Jutros veoma hladno, temperatura do minus 13 stepeni, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, jedino na zapadu i jugozapadu oblačno, ujutru će na planinama provejavati sneg. Jutarnja temperatura biće i do minus 13, a najviša tokom dana do 9 stepeni.

U većem delu Srbije biće pretežno sunčano, samo će na zapadu i jugozapadu biti umereno do potpuno oblačno, ujutru na planinama uz provejavanje snega. U košavskom području vetrovito. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju vetar će uveče biti olujne jačine. Jutarnja temperatura kretaće se od -13 do -2, najviša dnevna od 4 stepena do 9 stepeni. Narednih dana očekuje se naoblačenje, mestimično sa slabim mešovitim padavinama - kišom i snegom, sutra tokom dana u zapadnoj