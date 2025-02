Uhapšen Milorad Grčić, predsednik opštine Obrenovac

Predsednik opštine Obrenovac i bivši v. d. direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije (EPS) Milorad Grčić uhapšen je u sredu ujutru, prenosi Beta.

On je uhapšen, kako navode mediji, zbog sumnje da je, dok je bio v. d. direktora JP EPS, sa saradnicima oštetio to preduzeće. Mediji javljaju da je policijska akcija u toku i da je, pored Grčića, uhapšeno još desetak osoba. Ovu vest potvrdio je glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović. On je izjavio da su Grčić i još 14 osoba uhapšeni zbog sumnje da su zloupotrebama službenog položaja i ovlašćenja u vezi sa javnim nabavkama oštetili EPS za