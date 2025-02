Snažan zemljotres pogodio Hrvatsku

U Hrvatskoj se dogodio zemljotres u 18 sati i 43 minuta.

Osetio se širom Dalmacije, a jako se osetio u okolini Zadra, oko Posedarja te u delu Like. Epicentar zemljotresa bio je 15 km severoistočno od Starigrada Paklenice. Magnituda potresa iznosila je 4,8 prema Rihterovoj skali, izvestila je Seizmološka služba Republike Hrvatske, prenosi N1 Hrvatska. ⚠Preliminary info: #earthquake ( #potres) about 20 km SE of #Gospić ( #Croatia) 2 min ago (local time 18:43:02)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at: 📱