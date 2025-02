OPREZ ZBOG LEDENE KIŠE: Srbiju očekuje hladnoća i snežne padavine

U jutarnjim satima očekuje se postepeno naoblačenje, koje će prvo zahvatiti Bačku, Srem, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, donoseći mešovite padavine – kišu i sneg.

Tokom popodneva padavine će se proširiti i na ostatak zemlje. Vetar će biti slab do umeren, ali u košavskom području očekuju se jaki i olujni udari jugoistočnog vetra, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Najniže temperature kretaće se od -10 stepeni na istoku do -2 stepena na severu i zapadu, dok će dnevne temperature biti u rasponu od 2 do 8 stepeni Celzijusa. Poseban oprez savetuje se u večernjim i noćnim satima, kada se u pojedinim delovima zemlje