Danas bi napunio 36 godina! Bojan je zemunski anđeo Ubio ga drogirani mladić (21): Život izgubio ispred kuće za volanom gradskog autobusa (foto)

Plavi kamen, simbol Plavog Anđela, seća na strašnu tragediju koja je zadesila Bojana Peraća (31), momka koji je upravo po ovom nadimku bio poznat u svom Zemunu. Njegova smrt za volanom autobusa GSP šokirala je kolege i Beograđane, ali to je prošlo... Ne treba da zaboravimo, zbog Bojana i porodice koja je od tada zavijena u crno.

Bilo je to pre tačno pet godina, 12. februara 2020. Krivica vinovnika tragedije, osuđenog Adama R, bila je očigledna. Bojanova tetka, Snežana Dukanac, otkrila je da je plavi kamen za spomen obeležje, grubo slomljeno kao što je i život uništen u trenu, birao upravo Bojanov otac, Bora. I on je bio vozač autobusa, a vest o tragediji zatekla ga je na radu u inostranstvu. - Svi mi koji smo preživeli tragediju, to ćemo nositi dok smo živi i niko među nama neće