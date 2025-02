Kanadski ministar odbrane ocenio da su Trampove ideje o aneksiji Kanade uvredljive

Kanadski ministar odbrane Bil Bler izjavio je danas u Briselu, nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, da je ideja američkog predsednika Donalda Trampa da Kanada postane 51. država SAD "uvredljiva", ali da on ne veruje da je njegova zemlja "zaista ugrožena".

- Jedna od stvari za koju mislim da bi trebalo da bude svima jasna, uključujući i Trampa, jeste da ce se moji sunarodnici Kanađani uvek zalagati za našu naciju, za našu zemlju. Spremni smo da se branimo ako to bude potrebno, a to uvek zahteva žrtve - rekao je Bler, prenosi američki Politiko. Bler je poručio da veruje Americi i da nije "toliko potresen, kao neki", obrazloživši da je to zato što je decenijama radio sa Sjedinjenim Američkim Državama kroz niz