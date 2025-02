VIDEO Američka novinarka učila srpsko kolo: Svima se pohvalila, navijači primetili jednu stvar

U Denveru je održano posebno "Veče srpskog nasleđa", a u sve se uključila i poznata američka novinarka Kejti Vindž koja je naučila da igra srpsko kolo.

Neposredno pre početka meča između Denvera i Portlanda (132:121) Kejti je rešila da je konačno vreme da nauči kolo. Ipak, navijači su primetili da joj je otežala činjenica da je u štiklama, te nije u potpunosti mogla da pokaže svoje plesačke sposobnosti. You guys I learned part of the Serbian Heritage Night dance 🥹 pic.twitter.com/XZNrKPbWuO — Katy Winge (@katywinge) February 13, 2025 Kejti je poznata među navijačima Denvera koji prati u NBA ligi već duži niz