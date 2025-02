VIDEO „Vi to ne možete da razumete“: Ubacio 55 poena, odigrao partiju života, a onda se poklonio Jokiću

Džamal Marej je postigao 55 poena (rekord karijere) u pobedi Denvera nad Portlandom sa 132:121, a nakon toga je pokazao da mu je i te kako jasno ko je glavni igrač tima.

Kanađanin je stigao do 55 poena tako što je pogodio 20 od 36 pokušaja iz igre i ubacio čak sedam trojki za 42 minuta na parketu. Nakon toga je od saigrača dobio loptu koja je korišćena na meču sa potpisima svih aktera, to je nasmejalo mnoge. „Poneo sam loptu ovde na konferenciju jer ne mogu to da radim bez njih“, rekao je uz osmeh Marej. Onda se poklonio onome što Jokić radi na terenu. To najbolje pokazuje zbog čega ga toliko cene (jer i za 0,5 sekundi uradi