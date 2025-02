Počasna artiljerijska paljba i u Kragujevcu: Prisustvujte svečanom činu - program počinje u 15.45

Povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, istovremeno u četiri grada, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu danas u 16.00 sati biće izvedena počasna artiljerijska paljba.

U Kragujevcu će to biti na prostoru između Velikog parka i Južne tribine stadiona "Čika Dača". Program počinje 15.45 sati, a Vlada Republike Srbije i grad Kragujevac pozivaju građane da prisustvuju ovom svečanom činu. Na delu Ulice Kragujevačkog oktobra (od Rudničke do Stadionske ulice), danas u periodu od 15:30 do 16:15 časova, zbog održavanja Počasne artiljerijske paljbe, uvodi se privremena obustava dinamičkog i stacionarnog saobraćaja za sva motorna vozila.