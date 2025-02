Policija mu u stanu našla više od pola kilograma droge: Dileru (32) iz Zrenjanina određen pritvor do 30 dana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su M.

H. (1992) iz istog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla 534,3 grama marihuane. M. H. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.