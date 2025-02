BLOG U Nišu protest ispred Osnovnog suda, studenti sve bliže Kragujevcu, u Beogradu protest prosvetara

Studenti koji su iz tri pravca peške krenuli u Kragujevac, večeras bi oko 19.30 trebalo da stignu u taj grad, gde će sutra učestvovati na skupu “Sretnimo se na Sretenje”.

U Nišu je održan protest ispred Osnovnog suda, dok je u Beogradu od Hrama Svetog Save krenula grupa studenata koja će trčati do Kragujevca. U Beogradu se održava još jedan protest prosvetara. Beogradski i novosadski studenti krenuli su iz sela Čumić i do Kragujevca im je ostalo 18 kilometara. Mnogi građani su im se priključili i sa njima do Kragujevca idu automobilima. Napraviće dve pauze - u Cerovcu i u Desimirovcu. Kako saznaje N1, na ulazu u Kragujevac im je