Kragujevac dočekao studente - posle četiri dana pešačenja studentske kolone iz tri pravca ušle u grad

Studenti koji su iz tri pravca peške krenuli u Kragujevac stigli su u taj grad, gde će u subotu učestvovati na skupu “Sretnimo se na Sretenje”. Studenti koji su krenuli iz Beograda i Niša pešačili su četiri dana u maršu do Kragujevca. Kraljevački i novopazarski studenti sreli su se u četvrtak sa studentima iz Čačka u Mrčajevcima odakle su preko Knića prvi stigli do Kragujevca. Studentska maratonska štafeta iz Beograda i studenti na biciklima iz Novog Sada i Beograda stigli su pre studentskih kolona do

Stigla kolona studenata iz Niša u Kragujevac U centar Kragujevca večeras je oko 23 sata stigla i kolona niških studenata, dočekana kao i prethodne dve iz Beograda i gradova sa jugozapada Srbije - ovacijama i uz neskrivene emocije, zagrljaje, suze i obostrani ponos što su uspeli u nameri da se sutra okupe na velikom skupu "Sretnimo se na Sretenje". Studente su na maršu u - kojem su neki prešli skoro 150 kilometara - s hranom i osveženjem dočekivali su građana u