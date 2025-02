Zelenski: Rat u Ukrajini pokazao da je vreme za stvaranje Oružanih snaga Evrope

Beta pre 59 minuta

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas u govoru na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji rekao da je došlo vreme za stvaranje Oružanih snaga Evrope i da je borba njegove zemlje protiv Rusije dokazala da osnova za to već postoji.Ukrajinski lider je rekao da Evropa ne može isključiti mogućnost da bi "Amerikanci mogli reći Evropi 'Ne!' o pitanjima koja joj prete", i napomenuo da mnogi lideri već dugo govore o tome da je Evropi potrebna sopstvena vojska.

"Stvarno verujem da je došlo vreme za to", rekao je Zelenski i da "Oružane snage Evrope moraju biti stvorene".

"Ukrajina nikada neće prihvatiti poslove sklopljene iza naših leđa bez našeg učešća, a isto pravilo bi trebalo da važi za celu Evropu", rekao je Zelenski povodom telefonskog razgovora predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Tramp je posle tog razgovora rekao da će se on i Putin verovatno sastati uskoro da bi pregovarali o mirovnom sporazumu za Ukrajinu. Tramp je kasnije uveravao Zelenskog da će i on imati mesto za stolom da bi se okončao taj rat kojeg je Rusija pokrenula 2022.

"Pre nekoliko dana predsednik Tramp mi je govorio o svom razgovoru s Putinom. Nijednom nije pomenuo da je Americi potrebna Evropa za stolom. To mnogo govori", dodao je on. "Prošla su vremena kada je Amerika podržavala Evropu samo zato što je to oduvek radila".

Zelenski je podvukao da su "tri godine rata u punom obimu dokazale da već imamo osnovu za jedinstvene evropske vojne snage. I sada, dok vodimo ovaj rat i postavljamo temelje za mir i bezbednost, moramo da izgradimo oružane snage Evrope".

Konstatujući prisustvo generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea u publici, Zelenski je rekao da njegova ideja "nije za zamenu Alijanse. Radi se o tome da evropski doprinos našem partnerstvu bude jednak američkom".

Prethodno je nemački kancelar Olaf Šolc kritikovao Vašington rekavši da Nemačka neće prihvatiti "mešanje u svoju demokratiju" - aludirajući na opaske američkog potpredsednika Džej Di Vensa koji je grdio evropske lidere zbog njihovog pristupa demokratiji jer ne prihvataju podršku vrha SAD ekstremnoj desnici, posebno stranci AfD u Nemačkoj.

Vens je u petak u govoru u Minhenu rekao da se Evropi "ne sviđa ideja da neko može da izrazi drugačije mišljenje ili, ne daj Bože, da glasa na drugačiji način, ili još gore, da pobedi na izborima".

Dok evropski lideri pokušavaju da smisle čvrstu novu liniju Vašingtona o važnim pitanjima, uključujući demokratiju i budućnost Ukrajine, Trampova administracija nastavlja da narušava transatlantske konvencije koje su bile na snazi od Drugog svetskog rata.

(Beta, 15.02.2025)