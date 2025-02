‘Bio sam u kitovim ustima čitavu sekundu’: Kajakaš preživeo bliski susret s morskim divom

Kajakaš iz Venecuele preživeo je neverovatnu situaciju na otvorenom moru - grbavi kit ga je progutao, pa ispljunuo.

Nesvakidašnji incident sa srećnim krajem dogodio se u Magelanovom prolazu, na jugu Čilea. Dvadesettrogodišnji Adrijan Simankas plovio je zajedno sa ocem Dalom (49). „Osetio sam da me je nešto udarilo otpozadi, obgrlilo me me i potopilo. „Zatvorio sam oči, a kada sam ih ponovo otvorio, shvatio sam da sam u ustima kita", kaže Adrijan za BBC Mundo. Otac i sin su prelazili zaliv Igl. Dal je imao kameru, pričvršćenu na zadnjem delu kajaka, kako bi snimio talase koji su