Tri medalje za mlade matematičare iz Srbije

Tim mladih matematičara Srbije osvojio je tri medalje na 16.

Rumunskom masteru iz matematike (Romanian Master of Mathematics – RMM), jednom od najprestižnijih međunarodnih takmičenja iz matematike za učenike do 19 godina koji se održava u Bukureštu od 10. do 15. februara, saopštio je danas IMO tim Srbije. Učenik Matematičke gimnazije u Beogradu Novak Despotović osvojio je srebrnu medalju, a njegovi školski drugovi Stefan Šebez i Nina Šušić bronzane. Nina Šušić je ujedno bila je i jedan od najmlađih učesnika takmičenja, a