„Vratite se u klupe, svi zahtevi su vam ispunjeni“: Vučić sa mitinga u Sremskoj Mitrovici poslao poruku studentima

Proglasite pobedu, svi zahtevi su vam ispunjeni, a ja imam veće poverenje u vas nego oni koji su vas na ovo naterali, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa skupa u Sremskj Mitrovici koji je organizovan povodom obeležavanja Sretenja.

Vučić je pozvao studente da razmisle o svojoj budućnosti i poručio im da je njegovo poverenje u njih veće „nego u one koji su ih na ovo naterali“. „Proglasite pobedu, dobili ste sve zahteve ispunjene, vratite se u klupe, ovoj zemlji je potrebno znanje“, istakao. Kada je u pitanju formiranje nove vlade, on je kazao da će to biti „srpska vlada“, koja će štiti intrese Srbije i da će imati najmanje 50 odsto novih ministara. „Nismo se ovde okupili da sačuvamo vlast bilo