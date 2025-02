Kirjos kipti od besa: Čuveni Australijanac se oglasio i rekao šta misli o "kazni" za Sinera

Italijanski teniser Janik Siner kažnjen je tromesečnom suspenzijom od strane Svetske antidoping agencije, a sada se oglasio i Nik Kirjos i izneo svoje mišljenje o odluci.

FOTO: Tanjug/AP Kirjos je istakao da se apsolutno ne slaže sa odlukom Svetske antidoping agencije. - VADA (Svetska antidoping agencija) je rekla svoje i objavljeno je da će kazna biti godinu dana ili dve godine. Očito, Sinerov tim je učinio sve da kazna na kraju bude tri meseca i da ne izgubi ni bodove ni novac. Kriv ili nevin? Ovo je tužan dan za tenis. Nema pravde u tenisu - napisao je Kirjos. So wada come out and say it would be a 1-2 year ban. Obviously sinners