RHMZ: Kakvo nas vreme očekuje u narednih sedam dana?

Vreme u Srbiji do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno i suvo, a najviša temperatura u većini mesta biće oko dva stepena, osim na jugu Srbije, gde će biti do osam stepeni, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće vetar slab, severni i severoistočni. Uveče i tokom noći biće oblačno, a u predelima južnije od Save i Dunava mestimično sa snegom. Prema prognozi RHMZ, početkom naredne sedmice očekuje se sneg u oblastima južnije od Save i Dunava, uz manji snežni pokrivač. U ponedeljak će biti hladno sa slabim do umerenim jutarnjim mrazem. U toku dana na severozapadu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima oblačno, povremeno sa slabim snegom uz stvaranje i manje