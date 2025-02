"Kukanje i plakanje pre utakmice, opet će skretati pažnju sa ovoga": Nedović rekao samo jedno posle derbija

Nemanja Nedović smatra da će ponovo biti "skretana pažnja" sa pobede Crvene zvezde protiv Partizana u finalu Kupa Koraća

Bek Crvene zvezde Nemanja Nedović rekao je posle pobede Crvene zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća da će se opet "skretati pažnja sa te pobede crveno-belih". "Nemam puno toga da kažem, srećan sam zbog trofeja, ali ionako će se skretati pažnja sa ove pobede na razne stvari kao i ove tri godine, samo sada ima kukanja i plakanja pre utakmice i to je to. Srećan sam zbog trofeja", rekao je on. Poslušajte Nedovićevu izjavu: U Nišu je Crvena zvezda pobedila u burnoj