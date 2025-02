Blokade i tišina za stradale u Novom Sadu - taksisti vratili studente iz Kragujevca, doček u Nišu, Kraljevu, Novom Pazaru, Kruševcu

Studenti nastavljaju sa blokadama tražeći odgovornost za tragediju u Novom Sadu 1. novembra, kada je 15 osoba poginulo, a dvoje ljudi teško povređeno. Na više lokacija u Beogradu i drugim gradovima u 11.52, petnaestominutnom tišinom, građani odaju poštu stradalima. Za studente iz Novog Sada, Beograda, Niša, Čačka, Kraljeva, Novog Pazara koji su pešačili do Kragujevca i učestvovali u 15-časovnom protestu, organizovan je besplatan prevoz do njihovih odredišta. Do Beograda autobusom, a i taksisti su se ponovo

Raška dočekala studente u gradskom parku Više stotina Raščana dočekalo je večeras studente u gradskom parku. Okupljeni su potom ispred zgrade opštinske uprave odali poštu, a nakon 15 minuta tišine se uputili na magistralni put koji vodi ka Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici. Saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen 20 minuta ka Kosovskoj Mitrovici i 30 minuta ka Novom Pazaru. Okupljeni su nakon magistrale, šetnju nastavili ka centru Raške gde su se studenti