"Nikada nisam pobedio Đokovića - probaću sada"

Italijanski teniser Mateo Beretini očekuje težak meč protiv Novaka Đokovića na startu turnira u Dohi.

Voljom žreba odlučeno je da se dvojica igrača sastanu već na početku turnira, a meč se igra sutra. "Srećan sam što ću sa Novakom igrati već u prvom meču, to je odličan motiv. Nikada ga nisam pobedio, možda sada uspem", rekao je Beretini. Njih dvojica su do sada igrali četiri puta, ali od 2021. nisu se susreli nijednom. "Očekujem veoma težak meč. Igrao sam sa Novakom mnogo puta i nikada nisam pobedio. Probaću sada da dođem do prvog trijumfa. Znam da će biti teško,