"Osuđeni narkodiler" Vučić o čoveku koji je pretio njegovoj porodici: A najbolje živi kad prodaje drogu,a kad je koristi onda dobije hrabrost da ubija moju decu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je policija identifikovala osobu koja je sinoć uputila pretnje njemu i njegovoj porodici i da je u pitanju pravosnažno osuđeni narkodiler. - Dobio sam informacije iz policije.

On je neki fini, bogat čovek, teško živi u Vučićevoj diktaturi, video sam slike, on je pravosnažno presuđen narkodiler, a putuje svuda po svetu. To je ta gospoda što teško žive u ovoj državi. A najbolje i najlakše živi kad prodaje drogu, a kad je koristi onda dobije hrabrost da ubija moju decu. Ja znam da bi oni voleli da bezbedno dođu na vlast, a da dođu na vlast, mogu samo preko pobede na izborima. I siledžija Bjelogrlić i nesposobna Ivanka Popović, oni mogu na